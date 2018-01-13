У Росії звинуватили США в намаганні санкціями вплинути на президентські вибори

У Росії звинуватили США в тому, що вони своїми новими санкціями намагаються вплинути на президентські вибори.

Так заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков прокоментував російському агентству «ТАСС» очікувану появу у США до кінця цього місяця двох доповідей стосовно дієвості чинних санкцій щодо Москви і пропонованих нових санкцій.

«Ми ставимося до всього цього по-філософському. Бачимо в цьому чергове намагання вплинути на нашу внутрішню ситуацію, особливо напередодні президентських виборів», – заявив він.

При цьому чільний російський дипломат натякнув на можливість відповіді Росії на очікувані нові санкції США. «Окремо постає питання про дзеркальну, симетричну чи будь-яку іншу відповідь. Рішення з цього приводу буде ухвалювати президент Росії в належний час», – сказав Рябков і додав, що, говорячи словами Вашингтона, Москва зберігає всі можливості для відповіді.

«Будемо шукати найдієвіші форми реагування на все, що відбувається, без шкоди для власних інтересів і не перекриваючи перспективи поступової нормалізації відносин зі США», – додав він.

Наприкінці січня збігає останній термін, коли адміністрація США має виконати низку пунктів закону про розширення санкцій щодо Ірану, Росії і Північної Кореї, ухваленого минулого літа. Зокрема, адміністрація має подати до Конгресу звіт про корупцію у владі Росії і перелік осіб із найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, які в майбутньому могли б потрапити під санкції. Закон передбачає надання списку державних чиновників, керівників державних компаній, організацій, пов’язаних із російською державою, які причетні до утисків права людини в Росії чи підтримці російської агресії проти України.

Також можливі нові санкції передбачені у зв’язку з втручанням Росії у президентські вибори у США; Москва, проти дедалі численніші докази такого втручання, продовжує заперечувати його, так само президент США Дональд Трамп не визнає цього втручання, що фактично пішло йому на користь.