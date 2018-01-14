Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи щодо 72 українських військових – ЗМІ

Слідчий комітет Росії відкрив 146 кримінальних проваджень щодо 72 українських військових, зокрема – 20 чинів із числа найвищого військового керівництва, заявив в інтерв’ю виданню «Російська газета» очільник відомства Олександр Бастрикін.

Загалом же, за його словами, розслідується 209 кримінальних справ, пов’язаних із подіями в Україні, починаючи із 2014 року, передає видання.

Заяви про початок таких проваджень стосовно українських військових за статтею «застосування заборонених засобів і методів війни» через обстріли на Донбасі Бастрикін робив неодноразово також протягом минулого року. Бастрикін серед інших російських чиновників входить до санкційного списку, зокрема, за «актом Магнітського», через що йому заборонено в’їзд до певних країн ЄС, США і Канади.

У лютому минулого року генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що в Україні за воєнні злочини покарана 41 людина, серед яких 28 – громадяни Росії. Крім того, серед підозрюваних у воєнних злочинах є 12 генералів та 2 офіцери з числа найвищого командного складу Збройних сил Росії. У цих справах фігурує і радник президента Росії Сергій Глазьєв.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».