Після президентських виборів політика Чехії щодо України навряд чи зміниться – Перебийніс

Після президентських виборів політика Чехії щодо України не зміниться, незалежно від їхнього результату, прогнозує український посол Євген Перебийніс. Таку думку він висловив в ефірі програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та каналу «112 Україна». За словами Перебийноса, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції.

«Нинішній уряд на чолі з Андреєм Бабішем, який наступного тижня буде змагатися за отримання довіри у парламенті, у принципі, вже декларував свою позицію щодо України, щодо підтримки України», – зауважив він.

13 січня у Чехії порахували всі голоси на дводенних виборах президента. Жоден із кандидатів не набрав понад 50 відсотків чинних відданих голосів, тож у друге коло виходять нинішній президент Мілош Земан і науковець Їржі Драгош.

Друге коло, що так само триватиме два дні, відбудеться 26–27 січня.

Більшість соціологічних опитувань, що були проведені ще перед виборами, прогнозували, що в разі виходу у друге коло Земана і Драгоша саме 68-річний Їржі Драгош, відомий як проєвропейський ліберал, переможе 73-річного Мілоша Земана, відомого своєю євроскептичною і проросійською позицією і особистою прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Соціологи вважають, що кандидатура Драгоша об’єднає більшість супротивників Земана, невдоволених такою позицією чинного президента.

Іще до оголошення повних результатів виборів кілька з семи інших кандидатів, які набрали від часток відсотка до трохи більше ніж 10 відсотків голосів, виступили на підтримку Драгоша у другому колі. Спільна підтримка чотирьох кандидатів, які посіли третє – шосте місця і вже виступили за Драгоша, становить майже 33 відсотки.

Також соціологи припускають, що Земан натомість сягнув вершини своєї виборчої підтримки вже в першому колі, і до другого вона не має шансу помітно зрости.

Сам Мілош Земан після оголошень перших результатів, що свідчили про його перше місце, але не перемогу, привітав Драгоша з «гарним другим місцем» і заявив, що приймає виклик суперника на прямі теледебати. Перед першим колом Земан не з’явився на жодні теледебати особисто, посилаючи своїх представників. Через це його звинувачували в тому, що він боїться прямих дискусій.

Нинішні вибори є другими в Чехії прямими виборами президента – раніше голову держави обирав парламент.

У Чехії, що є парламентською республікою, президент має обмежені повноваження, але деякі з них досить важливі – наприклад, призначення кандидата на посаду прем’єр-міністра для формування нового уряду. Крім того, президенти Чехії традиційно відіграють велику роль у публічних дебатах у країні.