Екс-посол США Пайфер називає «абсолютно абсурдною» заяву Лаврова про Будапештський меморандум

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер називає «абсолютно абсурдною» заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова, який стверджував, що Росія не порушувала Будапештський меморандум.

«Це твердження російського міністра закордонних справ Лаврова абсолютно абсурдне. Будапештський меморандум вимагає від Москви не використовувати чи загрожувати будь-якою силою – не тільки ядерною зброєю – проти України. Лавров не дурний, він це знає», – написав Пайфер у Twitter.

15 січня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не порушувала Будапештського меморандуму. При цьому російський міністр послався на те, що його країна не порушила однієї з інших статей документа – про незастосування щодо України ядерної зброї чи погроз вжити таку зброю.

«Нагадаю, що ми так і не застосовували і не погрожували Україні ядерною зброєю, тому ніякого порушення меморандуму не відбулося», – стверджував Лавров. При цьому він також заявив, що Росія визнає територіальну цілісність України, але лише «в тих кордонах, які склалися» після захоплення Москвою українського Криму і заяв про вступ півострова до Росії на початку 2014 року.

Будапештський меморандум ядерні країни уклали 1994 року з Україною для гарантування її безпеки після відмови Києва від належної йому радянської ядерної зброї. Після захоплення Криму і початку гібридної агресії Росії на Донбасі інші сторони документа не захистили Україну, застосувавши проти Москви дипломатичні і санкційні кроки.

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