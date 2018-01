Україна і Будапештський меморандум. Лавров вже не вперше перекручує зміст – оглядачі

Сьогоднішня заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що не Росія, а Україна порушила Будапештський меморандум, допустивши Майдан, є майже 100% повторенням заяви річної давнини.

У січні 2017 року Серій Лавров також заявляв, що Будапештський меморандум містив єдине юридичне зобов'язання – не використовувати проти України силу із застосуванням ядерної зброї. Тоді ж він заявив, що «повага до суверенітету та територіальної цілісності та незалежності української держави» належить до політичних зобов'язань, відповідно до Будапештського меморандуму.

15 січня Сергій Лавров під час прес-конференції за підсумками діяльності російської дипломатії у 2017 році заявив, що на час підписання Будапештського меморандуму: «Україна в окремій заяві взяла на себе зобов'язання не підтримувати антиросійські, неонацистські, ксенофобські тенденції. Те, що відбулося після Майдану було найгрубішим порушенням цих зобов'язань наших українських сусідів».

Лавров заявив, що у відповідності до меморандуму, який в Україні трактують як гарантію суверенітету та безпеки України та невикористання сили щодо неї з боку країн-підписантів, якими, окрім України, також є Росія, США, Велика Британія, офіційному Києву було гарантовано виключно те, що проти України не буде застосовано ядерну зброю.

«Нагадаю, що ми не використовували та не погрожували Україні ядерною зброєю, тому не відбулося жодного порушення Будапештського меморандуму», – заявив Лавров.

Довільне трактування Будапештського меморандуму з боку Лаврова викликало заперечення з боку окремих західних оглядачів.

«Творчим переказом» назвав слова Лаврова щодо меморандуму журналіст Кевін Ротрок, який зараз працює в англомовному опозиційному російському виданні Meduza.

«Повна нісенітниця», – охарактеризував заяву французький журналіст Ґуллівер Краґґ.

Незмінні тези Лаврова рік тому критикував і колишній посол США в Україні, Стівен Пайфер, який брав участь в роботі над Будапештським меморандумом.

«Лавров знову перекручує Будапештський меморандум, неправдиво заявляє, що єдиним зобов'язанням є не погрожувати/не вдаватись до використання проти України ядерної зброї», – твітував рік тому Пайфер.

Тоді ж Пайфер заявив, що Лавров «зумисне перекручує зміст» меморандуму.

Сам текст меморандуму доступний на сайті Верховної Ради. Мова цього стислого документу є насправді дуже прямолінійною і, здавалося б, не допускає взаємовиключних інтерпретацій.

«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання, згідно з принципами Заключного акта НБСЄ (994_055), поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України», – твердить пункт 1-й меморандуму.

«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності, чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином, згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй (995_010)», – твердить пункт 2-й документа.

Раніше, у січні 2017 року, Лавров деталізував, як, на його думку, Україна порушила Будапештський меморандум.

«Пішовши на підрив домовленостей від 20 лютого 2014 року, будучи не в стані забезпечити зобов'язання із формування уряду національної єдності під гарантії Франції, Польщі та Німеччини, українські заколотники самі найгрубішим чином порушили положення Будапештського меморандуму щодо необхідності свято поважати суверенітет та територіальну цілісність української держави», – заявив тоді Лавров.

Між тим, на Заході, здається, існує консенсус з приводу того, що меморандум не зобов'язує підписантів захищати територіальну цілісність та суверенітет України.

У вересні 2017 року у Вашингтоні провідні експерти-міжнародники заявили, що Будапештський меморандум 1994 року, відповідно до якого Україна відмовилась від ядерної зброї, насправді не надавав Україні гарантій захисту її територіального суверенітету з боку підписантів.

Так, Александр Вершбоу, колишній заступник генерального секретаря НАТО тоді вказав, що Будапештський меморандум не містить механізму реалізації і «на жаль, для українців не був гарантією безпеки».

Думаю, українці відчувають, що їх «кинули» на 3-й чи 4-й за розмірами ядерний арсенал у світі

«Думаю, українці відчувають, що їх «кинули» на 3-й чи 4-й за розмірами ядерний арсенал у світі», – додав Вершбоу.

«У нас немає правових зобов'язань, відповідно до Будапештського меморандуму, але думаю, що він створив щонайменше моральне зобов'язання зробити те, що в наших силах, щоб допомогти Україні відновити суверенітет та територіальну цілісність», – сказав Вершбоу.

Вершбоу також відзначив, що вважає надання Україні летальних оборонних озброєнь частиною такого «морального» обов'язку.

Натомість колишній посол США в Україні Джон Гербст відзначив, що «іноді юристи та політики, які їх використовують, виявляються надто розумними».

«Немає жодних сумнівів, що Будапештський меморандум не гарантує Україні безпеку. США надали Україні не гарантії, а запевнення», – заявив Гербст.

Будапештський меморандум не приводить до висновку, що Захід має обов'язок. Справді, Будапештський меморандум грубо порушено Росією, але цей документ абсолютно не зобов'язує нас озброювати Україну

Інший учасник дебатів професор The City College of New York Раджан Менон також наголосив, що Україна немає гарантій безпеки, відповідно до Будапештського меморандуму.

«Як не тлумач Будапештський меморандум, він не приводить до висновку, що Захід має обов'язок. Можна говорити про моральний обов'язок, але я б сказав, що моральний обов'язок – а я моральна людина – треба фільтрувати через реальні обставини, а не просто автоматично приймати за дороговказ. Справді, Будапештський меморандум грубо порушено Росією, але цей документ абсолютно не зобов'язує нас озброювати Україну», – відзначив професор Раджан Менон.

