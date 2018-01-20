На Хмельниччині вшанували загиблих «кіборгів»

Сьогодні у місті Деражня на Хмельниччині місцеві мешканці та волонтери привітали місцевих мешканців – учасників АТО, які боронили Донецький аеропорт, і вшанували пам’ять загиблих «кіборгів».

Як повідомила Радіо Свобода волонтер Тетяна Грубенюк, захід підтримала місцева громада, представники благодійного фонду «Мир і добро» та громадської організації «З країною в серці». З ініціативи керівників і волонтерів цієї організації була розроблена і виготовлена іменна медаль для вручення бійцям 90 окремого аеромобільного батальйону десантно-штурмових військ України, зазначила Грубенюк.

«У Деражні нині нагороджені більш як тридцятеро бійців. На їхнє вшанування і на вшанування пам’яті загиблих «кіборгів» зібрались багато містян, приїхали ветерани та нинішні бійці 90 батальйону, щоб вшанувати пам’ять побратимів і згадати про ті бої», – розповіла Тетяна Грубенюк.

Бійці 90 батальйону брали участь в обороні Донецького аеропорту; у грудні 2015 року своїм указом президент Петро Порошенко присвоїв цьому військовому з’єднанню ім’я Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова, який у січні 2015 року, прикриваючи відхід свого підрозділу з аеропорту, викликав вогонь артилерії на себе. Зубков загинув унаслідок підриву бойовиками другого поверху нового терміналу ДАПу.