Загиблі у Кабулі українці були співробітниками авіакомпанії – Порошенко

Президент України Петро Порошенко доручив Кабміну надати всю необхідну допомогу для сімей українських громадян, які загинули в Афганістані. Про це мовиться на його сторінці у Facebook.

За словами президента, загиблі були співробітниками української авіакомпанії.

«Висловлюю найщиріші співчуття родинам усіх загиблих. За моїм дорученням МЗС терміново направляє до Кабула українського консула з Душанбе з метою проведення відповідних консульських дій. Також встановлено контакт з американськими консульськими співробітниками, які перебувають на місці теракту в Афганістані», – йдеться у повідомленні.

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф наводить повідомлення про 9 українців, які загинули внаслідок нападу на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі.

Про це раніше повідомило BBC із посиланням на афганську поліцію. За даними видання, серед загиблих в Intercontinental було 9 українців, один німець, один грек і один громадянин Казахстану. Офіційного підтвердження цього наразі немає.

Тим часом, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про шістьох загиблих українських громадян.

Як повідомила афганська служба Радіо Свобода «Радіо Вільний Афганістан», угруповання «Талібан» узяло на себе відповідальність за напад на готель у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 18 людей.

20 січня в готелі Intercontinental відбулася перестрілка між нападниками (за різними даними, їх було 4 або 5) та афганськими силами безпеки.

Готель Intercontinental в Кабулі зазнав нападу терористів-смертників у червні 2011 року, тоді загинула 21 людина, серед яких 10 цивільних осіб.