Суд продовжує розглядати апеляцію Саакашвілі у справі про надання захисту

Київський апеляційний адміністративний суд продовжує розглядати апеляцію колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі у справі проти Державної міграційної служби України, яка відмовила йому в оформленні документів для отримання статусу особи, що потребує додаткового захисту.

Саакашвілі та його захист просять про відвід колегії суддів. За їхніми словами, перед засіданням склад колегії суддів змінили, що може свідчити про втручання в автоматизовану систему розподілу справ.

Восени Державна міграційна служба відмовила Міхеїлу Саакашвілі в наданні додаткового захисту, про який він просив через повторний запит Генпрокуратури Грузії до України щодо його екстрадиції.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що ДМС відмовила Саакашвілі у наданні статусу біженця і наразі відсутні «будь-які спеціальні обставини», які могли б унеможливити депортацію або екстрадицію Саакашвілі.

Саакашвілі подав до суду на ДМС через це рішення і програв суд першої інстанції. 3 січня суд залишив в силі відмову ДМС у наданні Саакашвілі додаткового захисту.