NASA оприлюднило серію плакатів про зв’язок між фізикою і зимовими олімпійськими видами спорту

Американське космічне агентство NASA оприлюднило серію плакатів, які показають спільне між фізикою і зимовими олімпійськими видами спорту.

Кожен з восьми плакатів NASA присвячений темі фізики: швидкість, відстань, маса, час, тиск, обертання і щільність.

За допомогою проекту «AstrOlimpics», який поєднує науку і спорт, любителі космосу та спорту можуть дізнатись про спільне, зокрема, між фігуристами і пульсарами, схожість між гірськолижними перегонами і кулястими зоряними скупченнями.

«AstrOlympics» пов’язує подвиги олімпійських спортсменів з явищами, що зустрічаються у Всесвіті.

Олімпійські ігри, церемонія відкриття яких відбулася 9 лютого, триватимуть до 25 лютого. За новинами з Пхьончхану та Щоденниками Олімпіади стежте на сайті та сторінках Радіо Свобода у соцмережах.