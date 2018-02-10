Ізраїльські медики розгортають проект волонтерської швидкої допомоги в одній з областей – Супрун

Ізраїльська волонтерська група United Hatzalah планує розгорнути в одній із областей України службу, яка допомагатиме лікарям швидкої надавати екстрену допомогу, повідомила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Цього тижня зустрічалася з представниками ізраїльської волонтерської організації United Hatzalah. Вона об’єднує близько 4000 медиків, парамедиків та лікарів. Їхня мета – за максимально короткий час дістатися до пацієнта, щоб надати йому першу допомогу. Кожен з них, отримавши інформацію про те, що швидка не може потрапити до пацієнта, виїжджають на скутерах, велосипедах, біжать самотужки, щоб до приїзду бригади екстренки допомогти потерпілим. Вони це роблять абсолютно безоплатно, 24 години на добу, 365 днів на рік», – написала вона у Facebook.

За словами Супрун, волонтери спільно з МОЗ планують провести навчання місцевих жителів, як надавати першу медичну допомогу.

З 2018 року починає діяти медична реформа. 30 січня минулого року набрав чинності закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». У МОЗ тоді заявили, що зі вступом в дію закону про медреформу українці почнуть вибирати лікаря первинної допомоги (сімейного лікаря, терапевта, педіатра) і підписувати з ними декларації з квітня 2018 року. До цього часу підписання декларацій про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі.

Запропонована Міністерством охорони здоров’я реформа служби швидкої допомоги передбачає запровадження в Україні системи парамедиків за американським зразком. Вони надаватимуть пацієнтові першу невідкладну допомогу та транспортуватимуть до лікарняних установ, де хворим вже безпосередньо займатимуться лікарі.

У деяких українських містах відбувалися акції протесту лікарів проти таких нововведень. Лікарі заявляють, що пропоновані зміни позначаться на якості обслуговування пацієнтів і своєчасності надання їм необхідної медичної допомоги, також лікарі швидкої після переведення у парамедики втратять медичну кваліфікацію і надалі не зможуть працювати за фахом.

Пакет законопроектів щодо медичної реформи Кабінет міністрів України затвердив навесні минулого року.