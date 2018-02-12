Один український військовий загинув, один поранений на Донбасі – штаб

Один український військовий загинув, один поранений на Донбасі 12 лютого, заявили в штабі української воєнної операції.

Згідно з повідомленням, станом на 18:00 12 лютого підтримувані Росією бойовики здійснили вісім обстрілів українських позицій – біля Новолуганського, Світлодарська, Зайцевого, Новгородського, Катеринівки, Попасної та Кримського.

Бойовики угрупування «ДНР» звинуватили українську армію в обстрілі села Доломитне біля Горлівки зранку 12 лютого. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.