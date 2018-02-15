Олімпіада: Україна 16 лютого змагатиметься за нагороди в чотирьох дисциплінах

16 лютого, у сьомий офіційний олімпійський день, у Пхьончхані українські спортсмени змагатимуться у чотирьох дисциплінах.

О 2:30 перший представник України в скелетоні Владислав Гераскевич виконає 3 та 4 заїзди.

Чоловіча одиночна коротка програма, в якій виступає фігурист Ярослав Паніот, розпочнеться о 3:00.

З 3:15 у слаломі змагатиметься гірськолижниця Ольга Книш. Лижники Олексій Красовський та Андрій Орлик стартують у перегонах на 15 кілометрів о 8:00.

Українська збірна, яка представлена 33 спортсменами в дев’ятьох видах спорту, за 6 днів Олімпіади не здобула жодної нагороди.

У командному заліку лідирує збірна Німеччина, на рахунку якої 15 медалей – 9 золотих, 2 срібних, 4 бронзових.

Церемонія відкриття Олімпіади відбулася 9 лютого. Змагання триватимуть до 25 лютого.

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