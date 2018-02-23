Лідери ЄС обговорюють бюджет без Британії

Європейські лідери 23 лютого в Брюсселі вперше збираються в складі 27 країн, без Великої Британії й обговорюватимуть бюджет ЄС після 2020 року, коли Британія залишить співдружність.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, європейські лідери також говоритимуть про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС і міркуватимуть, хто буде наступником Жана-Клода Юнкера, який очолює Європейську комісію. На ці питання у різних столицях ЄС є неоднозначні погляди.

Бюджет ЄС, який завжди викликав дискусії між країнами-членами, з виходом Британії втратить одного з основних вкладників. Водночас, як припускають європейські дипломати, це також може зменшити розбіжності, адже саме Лондон був одним із найактивнішим і найнепохитнішим у питаннях фінансового розподілу.

Тим часом, виникає проблема фінансування давно запланованих витрат, без щорічних приблизно 10 мільярдів євро, які, за даними Європейської ради, вносили британці в європейську скарбницю.

З огляду на це Європейська комісія пропонує переглянути основні пріоритети співдружності до 2020 року й після, і відповідно до цього адаптувати бюджет.

При цьому суперечку, викликану цими пропозиціями, голова Єврокомісії Юнкер сформулював так: «Є країни, які не хочуть платити більше, а є і ті, хто не хоче отримувати менше».

Тим часом, як основні витрати наразі робляться на політику згуртування, яка спрямована на допомогу найбіднішим районам, а також аграрну політику, Брюссель застерігає: треба буде робити вибір.

Вихід із співдружності Сполученого Королівства викликає дебати в ЄС щодо його майбутнього: 27 держав-членів вже запланували зустрітися у травні 2019 року в Сібіу (Румунія), щоб підготувати свою майбутню «стратегічну програму» на період 2019-2024 років.

Цей саміт у Сібіу відбудеться під час румунського головування в Раді ЄС, а також незадовго до обрання нового Європейського парламенту та формування нової Єврокомісії, голова якої, наступник Жан-Клода Юнкера, буде призначений Європейською радою через схвалення депутатів Європарламенту.

Голова Євроради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер раніше запропонували Великій Британії не виходити з Євросоюзу. Якщо уряд в Лондоні не змінить своїх поглядів, то в 2019 році «Брекзит» вступить в силу «з усіма негативними наслідками», заявив Туск 16 січня. Але в Британії заявили, що не передумають.

Велика Британія має вийти з Євросоюзу до кінця березня 2019 року після референдуму 2016-го, незначна більшість учасників якого проголосувала за цей вихід. 29 березня 2017 року прем’єр-міністр Британії Тереза Мей почала процес виходу з ЄС відповідно до статті 50 Лісабонського договору про функціонування Європейського союзу, яка передбачає процедури такого виходу. Цей процес має тривати не більш ніж два роки.