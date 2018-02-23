Мігранти, безпека і студентські обміни – у ЄС обговорили бюджетне планування після «Брекзиту»

Більше витрат на протидію нелегальній міграції, на потреби безпеки та оборони, а також на програму студентських обмінів «Еразмус-плюс». Про це після дискусій навколо фінансово-бюджетного планування ЄС після виходу Великої Британії зі складу співдружності, домовилися 23 лютого лідери країн-членів у Брюсселі.

«Всі лідери ЄС підійшли до цього питання відкрито, не проводячи «червоних ліній». Ми вирішили, що ЄС витрачатиме більше грошей на усунення джерел нелегальної міграції, на оборону та безпеку, а також на програму «Еразмус-плюс», – заявив голова Європейської ради Дональд Туск.

Він зауважив, що співдружність продовжуватиме фінансування чинних програм із допомоги у згуртуванні держав ЄС, програми підтримки сільського господарства та інвестування в науку та інновації.

У питанні нового складу Європейського парламенту було вирішено, що він, починаючи з 2019 року, буде скорочений.

«Більшість лідерів ЄС підтримали ідею, згідно з якою, менша кількість держав-членів має мати менше місць в парламенті. Це означає зменшення чисельності євродепутатів з 751 до 705», – заявив Туск.

Щодо процедури та критеріїв обрання наступного голови виконавчого органу ЄС – Європейської комісії – голови держав та урядів домовилися, що далі не може використовуватися система, пропагована Європарламентом, щодо висування кандидатів з-поміж тих осіб, які очолюють партійні списки найвпливовішої політичної сили ЄС.

«У цьому процесі не може бути автоматизму. Європейська угода дуже чітко зазначає, що автономна компетенція висувати кандидатів на посаду голови Єврокомісії належить Європейській раді (зборам голів держав та урядів ЄС – ред.)», – заявив голова цієї установи.

Туск зазначив, що ідею Жан-Клода Юнкера об’єднати дві посади – голови Єврокомісії та голови Європейської ради – в одну, не «викликала апетиту», тобто, не була підтримана лідерами держав-членів ЄС.

23 лютого європейські лідери в Брюсселі вперше зібралися в складі 27 країн, без Великої Британії, щоб обговорити бюджет ЄС після 2020 року, коли Британія залишить співдружність.

Велика Британія має вийти з Євросоюзу до кінця березня 2019 року після референдуму 2016-го, незначна більшість учасників якого проголосувала за цей вихід. 29 березня 2017 року прем’єр-міністр Британії Тереза Мей почала процес виходу з ЄС відповідно до статті 50 Лісабонського договору про функціонування Європейського союзу, яка передбачає процедури такого виходу. Цей процес має тривати не більш ніж два роки.