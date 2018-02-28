МОК відновив повноваження Олімпійського комітету Росії

Міжнародний олімпійський комітет скасував санкції і відновив членство в організації Олімпійського комітету Росії. 28 лютого в МОК повідомили Радіо Свобода, що всі заключні допінг-проби російських спортсменів на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані, проведені організацією Doping-Free Sport Unit, є «негативними».

«Тому... призупинення членства Олімпійського комітету Росії автоматично скасовується негайно», – заявили в МОК.

Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня 2017 року відсторонив Олімпійський комітет Росії і збірну країни від участі в зимовій Олімпіаді-2018 року після того, як два розслідування підтвердили, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті.

Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проголосував 25 лютого на підтримку заборони російським атлетам марширувати під своїм національним прапором під час церемонії закриття Олімпіади у Пхьончхані.

Спочатку вважалося, що МОК відновить повноваження Олімпійського комітету Росії, і російські атлети зможуть пройти на закриття Олімпіади під національним прапором, навіть після того, як російського керлінгіста Олександра Крушельницького спіймали на допінгу і позбавили через це «бронзи». Після цього ще одна російська атлетка, бобслеїстка Надія Сергеєва також не пройшла тест на допінг і була дискваліфікована 24 лютого.