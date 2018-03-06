ГПУ заявляє, що вилучені під Радою гранати були бойовими

Гранати, вилучені з наметового містечка під будівлею Верховної Ради в Києві, були бойовими, заявив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

Він послався на висновки Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС України.

3 березня поліція заявила, що проводить «слідчі дії» в наметовому містечку, встановленому активістами в жовтні минулого року.

За словами правоохоронців, під час проведення слідчих дій на території наметового містечка біля Верховної Ради вони вилучили предмети, схожі на дев’ять гранат РГД-5, запали, «коктейлі Молотова» і п’ять димових мін.

Рух вулицею Грушевського, де стояли намети, розблокований. Демонтаж наметів супроводжувався сутичками між поліцією та мешканцями наметового містечка. У результаті, за даними поліції, до лікарень звернулися 13 людей із числа тих, що були в наметовому містечку, і семеро правоохоронців. Загалом до відділків доставили 111 людей, більшість із яких відпустили.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявляє, що слідчі й поліція працювали в рамках кримінальних проваджень за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу) у Києві у грудні 2017 року й сутичок біля Верховної Ради, які відбулися 27 лютого.