У Києві невідомий із гранатомета стріляв у терасу ресторану – поліція

У Києві невідомий із гранатомета стріляв у терасу ресторану, повідомляє прес-служба поліції Києва. Правоохоронці зазначають, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Нападника наразі розшукують.

«О 2:37 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Володимирській горить ресторан. На місце події прибула слідчо-оперативна група та рятувальники, які загасили полум’я», – заявили в поліції.

Згідно з повідомленням, правоохоронці опитали персонал закладу та вилучили записи з камер відеонагляду, які зафіксували, як до ресторану підійшов невідомий та вистрілив із гранатомета. Поліцейські зазначили, що тубус від зброї знайшли неподалік від закладу.

Правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею про «умисне знищення або пошкодження майна».