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11 Березень 2018, Київ 19:29
Новини | Економіка

ЄБРР виділив Україні майже 26 мільйонів євро на сонячні електростанції – Порошенко

Ілюстративне фото

Європейський банк виділив 25,9 мільйонів євро Україні на будівництво трьох сонячних електростанцій, повідомив у Facebook президент Петро Порошенко. За його словами, їх планують звести на Вінничині.

«Цей проект – ще один крок до енергонезалежності нашої держави. А також – нові робочі місця для 350 людей, які будуть зайняті на будівництві та ще 15-ти, зайнятих на обслуговуванні станції», – заявив Порошенко.

У 2017 році сумарна потужність сонячної енергетики в Україні перевищила 750 мегаватів, і цей показник швидко зростає. Між тим у Європі одним із лідерів у цій галузі є Німеччина – там у літні місяці до половини електроенергії забезпечується сонцем. Окрім того, планується, що у 2025 році перші німецькі міста зможуть перейти на струм виключно з екологічно чистих відновлюваних джерел енергії.

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