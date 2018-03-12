Міністр оборони США: на розробку зброї, про яку говорив Путін, «потрібні роки»

Міністр оборони США Джим Маттіс заявляє, що не вбачає нічого нового в заявах російського президента Володимира Путіна про ракетно-ядерні озброєння, якими володіє Росія.

За його словами, на розробку і впровадження нової зброї, про яку говорив російський президент, «потрібні роки», і принципово військова міць Росії в світлі промови Путіна «не змінилася».

«Вони ніяк не впливають на нас і не змінюють нашу позицію з точки зору стримування Росії», – сказав Маттіс, слова якого цитує сайт Міністерства оборони США.

Він додав, що Росія нещодавно скасувала давно заплановані стратегічні переговори про безпеку, і це, на його думку, показує, що Росія «навіть не діє у своїх власних інтересах».

1 березня президент Росії Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів розповів про новітнє озброєння Росії: стратегічний ракетний комплекс «Сармат», авіаційний ракетний комплекс «Кинджал», гіперзвуковий ракетний комплекс із плануюючим крилатим блоком і бойову лазерну установку.

Також він заявив про розробки ядерного озброєння. Президент Росії розповів про малопомітну крилату ракету низького польоту з ядерною бойовою частиною і непередбачуваною траєкторією польоту. Він назвав її невразливою для наявних і майбутніх систем ПРО і ППО. Крім того, Путін звернув увагу на океанську багатоцільову систему з безпілотними підводними апаратами з ядерною енергоустановкою, здатною нести ядерні заряди великої потужності.

У відповідь речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що оборона США і надалі «не матиме рівних», а в Державному департаменті зазначили, що використання згаданих Путіним видів ядерної зброї порушує міжнародні зобов’язання Москви, а саме Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 2 березня заперечив, що Росія порушила будь-які міжнародні пакти з контролю над озброєннями.