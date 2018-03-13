Активіст заявив, що під час затримання в окупованому Криму його били і душили пакетом

Затриманий 1 березня в окупованому Росією Севастополі лівий активіст Олексій Шестакович після звільнення з ізолятора тимчасового утримання в місті Бахчисарай розповів про тортури, які до нього застосовували під час затримання.

За його словами, під час обшуку співробітник спецпідрозділу ФСБ «Альфа» бив його в ніс, а коли у нього знайшли чорно-червону хустку активіст зазнав удару в груди. Після обшуку Шестаковичу, за його словами, одягли на голову пакет і в такому вигляді, заламали руки, виводячи з дому.

В автобусі, як розповів Шестакович, його повалили на підлогу, він став задихатися, його піднімали за наручники і вимагали кричати, що він «тварина», і коли він це робив – відпускали.

Активіст розповів, що його били по голові і топталися по ньому.

У відділі поліції на нього склали протокол затримання, куди внесли його заяви про катування, розповів Шестакович.

Офіційних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.

1 березня в Севастополі пройшли обшуки в будинках лівих активістів Олексія Шестаковича, Олексія Присяжнюка, Ігоря Панюти, Івана Маркова та Артема Воробйова. Активісти припускають, що обшуки пройшли в рамках кримінальної справи, порушеної стосовно анархіста з Євпаторії Євгенія Каракашева, якого підозрюють в екстремістських висловлюваннях в соціальних мережах.

Після обшуків і затримань 1 березня в Севастополі Олексія Шестаковича заарештували на 11 діб за публікацію у «ВКонтакте» пісень «Убивай космонавтів» і «Синагога» групи «Ансамбль Христа Спасителя і мати сира земля», внесених у список екстремістських матеріалів Мін’юсту Росії. Пізніше Шестакович скаржився на тортури в ізоляторі.

12 березня Шестаковича звільнили з Бахчисарайського ізолятора тимчасового тримання.