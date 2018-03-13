Рада 15 березня розгляне подання прокуратури на Бакуліна – спікер

Верховна Рада України 15 березня розгляне подання генерального прокурора України Юрія Луценка з надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Євгена Бакуліна, повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.

За його словами, Верховна Рада у четвер почне роботу з цього питання.

Напередодні регламентний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту надати згоду на притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності.

Також комітет визнав законними й обґрунтованими подання генерального прокурора на затримання й арешт цього депутата.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство не може встановити місце перебування Євгена Бакуліна.

16 лютого Луценко підписав це подання і згодом подав його до парламенту. У коментарях до допису у Facebook речниця голови ГПУ Лариса Сарган заявляла, що Бакулін «уже близько трьох років» перебуває в Росії.

Згідно з даними на сайті парламенту, депутат востаннє проходив електронну реєстрацію у Верховній Раді 5 липня 2016 року.

В «Опозиційному блоці» подання ГПУ назвали політично мотивованим.

За даними прокуратури, екс-голова правління «Нафтогазу» Бакулін є фігурантом так званої справи про «вишки Бойка» – оборудки 2011-2013 років, коли команда тодішнього президента Віктора Януковича заробила на імітації тендеру для бурових установок сотні мільйонів доларів. У ГПУ хочуть притягти його до відповідальності «за створення організованого злочинного угруповання» та «розкрадання державних коштів».