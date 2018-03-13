Україна готова допомогти Британії в розслідуванні отруєння Скрипаля – Клімкін

Україна готова надати будь-яку допомогу Великій Британії в розслідуванні отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, в причетності до якого підозрюють Росію, заявляє український міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Міністр заявив про це 13 березня перед щорічною зустріччю керівництва Меджлісу кримськотатарського народу з іноземними дипломатами, які працюють в Києві.

«Хто взагалі займався тероризмом з використанням хімічної зброї в світі? Сирія, Ірак, Північна Корея, Росія. Ми солідарні з Великою Британією. Якщо знадобиться наша допомога – експертна або інша, ми будемо її надавати. Я буду дзвонити Борису Джонсону (міністр закордонних справ Британії – ред.), щоб ще раз це сказати», – зазначив Клімкін.

Голова українського МЗС додав, що повідомлення про готовність надати допомогу в розслідуванні Україна передала напередодні.

«Те, що відбувається, для світу вже абсолютно зрозуміло. Що може робити Росія? Вона може тільки погрожувати. Ракети якісь на відео літають ... Але світ уже Росію не боїться. Приваблювати світ Росія вже за визначенням нічим не може. Тільки лякати. Але світ так не налякати. Цивілізований світ обов’язково знайде, як перемогти Росію. І зараз про це йдеться: Росія не тільки втручається у функціонування демократичних інститутів, вона заважає працювати всьому демократичному світу», – зазначив Клімкін.

12 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «найімовірніше, Росія стоїть за нападом», що стався 4 березня.

За її словами, при отруєнні Скрипаля та його дочки було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії. Вона зазначила, що йдеться про речовини класу «Новачок», які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

Мей зазначила, що розслідування ще не завершене, і що не виключена ймовірність того, що нервово-паралітичну речовину могли викрасти з російських лабораторій. Проте, за словами Мей, Росія не раз діяла на території інших країн і застосовувала отруйні речовини, в тому числі у випадку отруєння росіянина Олександра Литвиненка.

Як заявила прем’єр, Велика Британія буде готова вдатися до додаткових заходів проти Росії, про які вона оголосить 14 березня.

Офіційний Лондон також звернувся до російського посла в Лондоні, щоб він пояснив до кінця дня 13 березня, як смертельний хімікат потрапив на територію Британії.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відповідатиме на ультиматум Великої Британії. Він також вкотре відкинув звинувачення на адресу Росії в причетності до отруєння.

66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані від 4 березня після того, як їх виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

У грудні 2004 року Сергія Скрипаля, тоді полковника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил, заарештували в Росії за звинуваченням у співпраці з британською розвідкою. У серпні 2006 року суд у Москві позбавив Скрипаля всіх звань і засудив до 13 років позбавлення волі. У 2010 році його помилували, як і трьох інших росіян. Усіх чотирьох потім обміняли на 10 затриманих у США російських агентів.

У 2012 році, невдовзі після прибуття до Великої Британії, померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього розвідника.