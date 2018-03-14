Amnesty International: держава втрачає контроль над радикальними угрупуваннями

Правозахисна організація Amnesty International Україна заявляє, що держава втрачає контроль над радикальними угрупуваннями і втрачає монополію на насильство.

«Ми бачимо ознаки того, що українська держава стрімко втрачає монополію на насильство. Натомість її функції та повноваження самовільно перебирають на себе ті, хто мають зброю і фізичну силу: озброєні палицями і газовими балончиками, вони приходять до судів, нападають на культурні та освітні заходи, б’ють людей на вулицях», – заявила директорка Amnesty International Оксана Покальчук.

В організації «стурбовані системною бездіяльністю держави» щодо дій радикальних угрупувань, що здійснюють напади на громадські заходи, активістів і загалом громадян по всій Україні, зокрема, у Києві, Львові, Ужгороді, Маріуполі, і лишаються безкарними.

«Україна скочується в хаос неконтрольованого насильства з боку радикальних угрупувань та їх тотальної безкарності. Фактично, за таких умов жодна людина в державі не може почуватись в безпеці», – додала Покальчук.

Українські правоохоронці наразі не коментують цієї заяви організації.

Раніше Amnesty International закликала українські правоохоронні органи «невідкладно і ефективно» розслідувати напади на марші за права жінок в українських містах, які відбулися 8 березня.

У Києві, Ужгороді, Львові і Маріуполі 8 березня сталися напади на учасників маршів за права жінок.

У січні після складення у центрі Києва учасниками організації «Національні дружини» присяги міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що в Україні є «лише одна монополія на застосування сили – державна: Національна гвардія, Національна поліція, ЗСУ».