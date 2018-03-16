Радіо «Пятница» сплатило найбільший за історію мовних квот штраф – Костинський

Радіо «Пятница» сплатило 327,8 тисяч гривень за недотримання частки україномовного контенту в ефірі, передбаченої законом, повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Ця сума, за його словами, є найбільшим штрафом за увесь час дії мовних квот.

«Нагадую, у проміжку з 07:00-14:00 частка пісень, виконаних державною мовою, становила 29 відсотків замість визначених законом 30 відсотків. Загалом, штраф за порушення мовних квот на радіо складає 5 відсотків від суми ліцензійного збору. Штраф, нарахований радіо «Пятница», є найбільшим за весь час дії квот», – повідомив Костинський.

15 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила оштрафувати загальнонаціональну радіомережу «Пятница», яка входить до складу радіогрупи «Український медіа холдинг» українського бізнесмена Сергія Курченка, оголошеного в розшук.

Загалом минулого року Нацрада оштрафувала 17 радіостанцій на понад 1 мільйон гривень.