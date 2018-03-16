МЗС України: санкції проти Росії слід посилювати до повної деокупації Криму

У день проведення так званого «референдуму» в Криму речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца заявила про необхідність посилювати санкції проти Росії до повної деокупації півострова.

«Чотири роки з моменту нелегітимного референдуму в Автономній Республіці Крим і спроби незаконної анексії. Злочин Росії. Санкції слід посилювати до повної деокупації», – написала Беца у Twitter.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав небезпечною пропозицію кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак провести в анексованому Криму повторний референдум.

Речниця Держдепартаменту США Гедер Науерт 15 березня зауважила, що чотири роки тому Росія провела незаконний, сфабрикований «референдум» в Україні, намагаючись прикрити ним анексію української території.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.