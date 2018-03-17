Військові: за день жоден боєць не потерпів

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти російської гібридної агресії на окупованій частині Донбасу повідомили, що від початку доби станом на 18-у годину було здійснений один обстріл українських позицій, унаслідок чого жоден український військовий не потерпів.

За повідомленням, обстріл із гранатометів стався біля села Опитне на донецькому оперативному напрямку, на луганському напряму обстрілів не зафіксовано.

У незаконних збройних сепаратистських угруповання «ДНР» і «ЛНР», що за підтримки Росії захопили частину території Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не подавали своїх заяв про становище на фронті протягом дня.

Раніше українські військові заявляли про один обстріл, так само без потерпілих, протягом 16 березня – він стався на луганському напрямку; бойовики говорили про відсутність обстрілів із боку українських військ за той день.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що набув чинності, як було ухвалено 2 березня, з 00.01 години 5 березня і мав стати «повним і безстроковим». Але він був порушений уже в перші ж години чинності і далі, як і всі попередні перемир’я, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях. Сепаратисти вже заявляють про необхідність знову оголошувати ще одне перемир’я, цього разу «великоднє», з 1 квітня.