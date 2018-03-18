Путін про обмеження доступу до російських дипустанов в Україні: це неподобство

Президент Росії Володимир Путін назвав «неподобством» обмеження доступу до російських дипломатичних установ в Україні 18 березня, у день виборів президента Росії.

«Це неподобство, це порушення всіх загальновизнаних міжнародних норм… Ми не будемо відповідати яким-небудь обмеженнями, а, навпаки, зробимо все, щоб українці почували себе в Росії як вдома», – сказав Путін у своєму штабі.

18 березня в Росії відбулися вибори президента. За попередніми даними, на них у першому турі переміг чинний глава держави, отримавши понад 70% голосів.

16 березня Міністерство внутрішніх справ України заявило, що в день проведення в Росії президентських виборів на територію російських дипломатичних представництв в Україні (посольства в Києві, генеральних консульств у Львові, Одесі і Харкові) громадяни Росії допускатися не будуть, за винятком осіб із дипломатичним статусом.

У Росії у відповідь звинуватили Україну в «порушенні міжнародних зобов’язань і міжнародного права» і навіть у «втручанні у внутрішні справи Росії».