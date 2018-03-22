У Конгресі США погодили на наступні півроку бюджет, яким збільшені видатки на допомогу Україні

Лідери республіканців і демократів у Конгресі США погодили проект бюджету до закінчення фінансового року – 30 вересня 2018 року, у якому збільшені видатки на допомогу Україні. Перед набранням чинності консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має бути схвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом США.

«Загальний обсяг допомоги Україні визначено в обсязі 620 мільйонів 700 тисяч доларів, що перевищує відповідний минулорічний кошторис. Так, згідно із законопроектом Пентагону виділяється 200 мільйонів доларів для надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше за асигнування 2017 року. Дані кошти спрямовуватимуться на фінансування конкретних проектів американської підтримки ЗСУ», – йдеться в повідомленні посольства України у США.

У посольстві додали, що кошторис допомоги Україні по лінії Держдепартаменту США та причетних агентств визначено у сумі 420 мільйонів 700 тисяч доларів, що також на 10 мільйонів перевищує відповідні видатки минулого року.

У грудні 2017 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік з виділенням 350 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.