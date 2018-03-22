Держдума Росії позбавляє акредитації ЗМІ, що оголосили бойкот через домагання з боку депутата

Державна дума Росії позбавить акредитації видання, журналісти яких відмовилися від роботи в нижній палаті парламенту на тлі скандалу навколо звинувачень на адресу голови комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького. Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Телеканал «Дождь» повідомляє, в Держдумі також з'явився стоп-список журналістів, яким керуються співробітники Федеральної служби охорони, які охороняють будівлю.

Відразу кілька ЗМІ – «Дождь», РБК, «Ехо Москви» і RTVI – оголосили про бойкот Держдуми після того, як її комісія з етики не знайшла порушень в поведінці Слуцького, якого журналістки звинуватили в сексуальних домаганнях. Видання заявили, що відкликають своїх кореспондентів із нижньої палати парламенту Росії.

У прес-службі Кремля ситуацію коментувати відмовилися.

У непристойній поведінці Слуцького відкрито звинуватили кореспондент російської служби «Бі-бі-сі» Фаріда Рустамова, заступник головного редактора RTVI Катерина Котрікадзе і продюсер «Дождя» Дар’я Жук.

Після цього голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін закликав журналісток змінити роботу, якщо воно не почувають себе в безпеці під час роботи в парламенті.