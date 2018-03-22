11 людей постраждали унаслідок зіткнення двох маршруток у Луцьку – поліція

11 людей постраждали унаслідок зіткнення двох маршруток на вулиці Глушець у Луцьку, повідомила прес-служба поліції Волинської області.

За словами правоохоронців, двоє громадян у лікарні. Згідно з попередньо інформацією, одна маршрутка в’їхала в іншу на зупинці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

18 січня перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив, що від початку року внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні загинула 171 людина, 1374 – травмовані.