Росія: журналіст «Настоящего времени» звинуватив Жириновського в домаганнях

Журналіст телеканалу «Настоящее время» Ренат Давлетгільдєєв звинуватив лідера ЛДПР Володимира Жириновського в сексуальних домаганнях.

«Я ніколи не приховував історію про те, як після фіналу конкурсу «Міс Росія», який проводив Рустам Таріко в Гостиному дворі, мене за руки намагалися вивезти з будівлі помічники Жириновського і відвезти з ним в корпоративну сауну ЛДПР, а сам він, поки давав невелике інтерв'ю, лапав за дупу так, що руки трусилися з диктофоном», – написав Давлетгільдєєв у Facebook.

Він уточнив, що ця історія трапилася з ним до камінг-ауту, тобто відкритого визнання належності до сексуальної меншини.

«Так, я був зовсім юний, коліна ходили ходором від однієї думки про те, що перед тобою депутат, міністр і так далі, здавалося, що я зобов'язаний дивитися їм в рот», – розповів журналіст.

Наразі медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода не вдалося отримати коментар від прес-служби ЛДПР чи Володимира Жириновського.

Заява Давлетгільдєєва з’явилася на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях з боку депутата від ЛДПР, голови комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

У непристойній поведінці політика відкрито звинуватили кореспондент російської служби «Бі-бі-сі» Фаріда Рустамова, заступник головного редактора RTVI Катерина Котрікадзе і продюсер «Дождя» Дар’я Жук.

Після цього голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін закликав журналісток змінити роботу, якщо воно не почувають себе в безпеці під час роботи в парламенті.

Комісія Державної думи з етики не знайшла порушень в поведінці Слуцького. Після цього відразу кілька ЗМІ – «Дождь», РБК, «Ехо Москви» і RTVI – оголосили, що відкликають своїх кореспондентів із нижньої палати парламенту Росії.

22 березня Володін заявив, що Державна дума позбавить акредитації ці ЗМІ.

Телеканал «Настоящее время» – спільний проект Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода і «Голосу Америки». Місія каналу – забезпечити для російськомовної аудиторії у всьому світі доступ до об'єктивної інформації.