Адміністрація Трампа «менш наївна» щодо Росії, ніж офіс Обами – конгресмен США

Адміністрація президента США Дональда Трампа є «менш наївною» щодо Росії, ніж офіс його попередника Барака Обами, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян.

«Я думаю, вони (адміністрація Трампа – ред.) менш наївні. Санкції є доказом цього. Я не вважаю, що ми мали скасовувати протиракетну оборону. На мій погляд, стратегія «перезавантаження» не працювала, це була наївна стратегія. З моєї точки зору, Росія несе велику геополітичну загрозу – не лише для Америки, але й для Заходу й вільних людей у вільних країнах, а також для демократії», – сказав Раян.

Інавгурація Трампа відбулася в січні 2017 року. Він заявляв, що не скасує санкції проти Росії, якщо Москва не погодиться на вирішення конфліктів в Україні та Сирії. 26 березня американська влада повідомила, що Трамп наказав видворити із США 60 російських дипломатів через отруєння колишнього подвійного шпигуна з Росії Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великій Британії.