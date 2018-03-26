МЗС Росії пропонує вибрати, яке з американських консульств варто закрити

На Twitter-сторінці посольства Росії в США з’явилося опитування. Респондентам пропонують обрати, яке з американських консульств у Росії варто закрити.

Посольство пропонує три варіанти – консульство у Владивостоці, Єкатеринбурзі чи Санкт-Петербурзі.

26 березня низка країн, зокрема й Україна, повідомили про рішення вислати російських дипломатів через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері. США має намір видворити найбільшу кількість дипломатів – 60.

У Державному департаменті США уточнили, що Вашингтон вишле 48 росіян, які працюють у дипломатичних представництвах Росії. У відомстві додали, що почали процедуру видворення 12 «розвідників», які пов’язані з російською місію в ООН.

Крім того, Вашингтон вирішив закрити російське консульство в Сіетлі.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР). 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. 17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала поновлення роботи генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.