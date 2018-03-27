Видворення російських дипломатів. Україна солідарна з Британією, ЄС і США – ранковий ефір Радіо Свобода

Окозамилювання замість оновлення. Рада доброчесності відмовляється від «недоброчесного» відбору суддів.

«Бойовичку» з ОРДЛО затримали у Херсоні. Випадковість чи системна робота спецслужб?

Російських дипломатів «попросили на вихід». Чим відповість Кремль?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: співкоординаторка Громадської ради доброчесності Галина Чижик, секретар кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Микола Сірий; член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко, радник голови СБУ Ярослав Антоняк, адвокат Юлія Дузь; надзвичайний і повноважний посол Маркіян Лубківський, перший заступник директора центру «Нова Європа» Сергій Солодкий та співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков.