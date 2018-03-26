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26 Березень 2018, Київ 06:50
Новини | Події

Міжнародна адміністрація на Донбасі. Поступка чи сценарій Путіна? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Вночі горілку не продавати. Який ефект від такої заборони?

Ryanair в Україні. Чи виправдає лоукост очікування?

Путін готовий погодитися на міжнародну адміністрацію на Донбасі, повідомляють ЗМІ. На яких умовах?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: народний депутат Ігор Васюник, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, лікар-нарколог Олег Перловський; директор програми «Інфраструктура майбутнього» Українського інституту майбутнього Володимир Шульмейстер; експерт з авіаційного транспорту Сергій Хижняк; політолог, керівник платформи «Єдиний координаційний центр» Олег Саакян, військовий експерт Сергій Грабський та експерт програми міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

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