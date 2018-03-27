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27 Березень 2018, Київ 19:32
Новини | Політика

Хмельницька облрада вирішила вивішувати червоно-чорний прапор у «пам’ятні дні»

Львівська мерія ухвалила рішення вивішувати червоно-чорний прапор у визначені дні, 22 березня 2018 року

Хмельницька обласна рада вирішила вивішувати червоно-чорний прапор поруч із державним «у пам’ятні дні, пов’язані із визначними подіями та постатями національно-визвольної боротьби». Про це інформує прес-служба облради.

Згідно з повідомленням, за проект рішення проголосував 51 депутат із 57 зареєстрованих на засіданні.

Голова обласної ради Михайло Загородний доручив звернутися до Українського інституту національної пам’яті, щоб отримати «вичерпний перелік пам’ятних дат».

В Україні низка районних, міських та обласних рад ухвалили рішення про вивішування поруч із синьо-жовтим прапором червоно-чорний у визначені дні.

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