Хмельницька облрада вирішила вивішувати червоно-чорний прапор у «пам’ятні дні»

Хмельницька обласна рада вирішила вивішувати червоно-чорний прапор поруч із державним «у пам’ятні дні, пов’язані із визначними подіями та постатями національно-визвольної боротьби». Про це інформує прес-служба облради.

Згідно з повідомленням, за проект рішення проголосував 51 депутат із 57 зареєстрованих на засіданні.

Голова обласної ради Михайло Загородний доручив звернутися до Українського інституту національної пам’яті, щоб отримати «вичерпний перелік пам’ятних дат».

В Україні низка районних, міських та обласних рад ухвалили рішення про вивішування поруч із синьо-жовтим прапором червоно-чорний у визначені дні.