Кум Путіна, Савченко, переворот і докази Луценка – ранковий ефір Радіо Свобода

Генпрокурор зацікавився Медведчуком у справі Савченко-Рубана. Чи вистачить доказів?

Луценко проти Холодницького. Хто кого заарештує?

Біткойн забороняють у соцмережах. Чи легалізують в Україні?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: керівник Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко, політолог Петро Олещук, експерт з питань безпеки Василь Богдан; член Ради громадського контролю НАБУ Сергій Миткалик, доктор політичних наук Сергій Римаренко, політолог Сергій Таран; співзасновник експертного центру Distributed Lab Павло Кравченко, керівник проектів та програм Департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі та інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.