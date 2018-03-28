Кум Путіна, Савченко, переворот і докази Луценка – ранковий ефір Радіо Свобода

Генпрокурор зацікавився Медведчуком у справі Савченко-Рубана. Чи вистачить доказів?
Луценко проти Холодницького. Хто кого заарештує?
Біткойн забороняють у соцмережах. Чи легалізують в Україні?
На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: керівник Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко, політолог Петро Олещук, експерт з питань безпеки Василь Богдан; член Ради громадського контролю НАБУ Сергій Миткалик, доктор політичних наук Сергій Римаренко, політолог Сергій Таран; співзасновник експертного центру Distributed Lab Павло Кравченко, керівник проектів та програм Департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі та інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.
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