США очікують від Чехії видачі російського хакера – спікер Палати представників

Спікер Палати представників США Пол Раян заявляє, що очікує від чеської влади видачі підозрюваного російського хакера в США, а не в Росію.

Під час візиту до Чехії 27 березня Раян заявив, що «є всі підстави вважати й очікувати, що пан Нікулін буде екстрадований в Америку».

«Сполучені Штати мають право пріоритету щодо того, щоб він був екстрадований в США, як у зв’язку з тяжкістю злочину, від якого постраждали США, а також за часом запиту на екстрадицію», – сказав він.

Минулого року суд у Чехії постановив, що 30-річного Нікуліна можна видати і США, і Росії. Остаточне рішення стосовно країни видачі росіянина має схвалити міністр юстиції Чехії.

У США його звинувачують у розкраданні інформації в інтернет-компаній LinkedIn, Dropbox і низки інших. Його адвокати стверджують, що агенти ФБР США намагалися домогтися від нього зізнань у зломі ресурсів Демократичної партії США в ході президентської кампанії Гілларі Клінтон.

Нікулін заявляв, що не причетний до кібератак на сервери Демократичної партії США і заперечував звинувачення американських правоохоронців.

Росія також зверталася з вимогою екстрадиції Нікуліна за звинуваченням у крадіжці, організованій через інтернет.

Євген Нікулін був арештований чеською поліцією у співпраці з ФБР США в жовтні 2016 року на підставі ордера Інтерполу, виданого за запитом США.

Після його арешту Москва звинуватила Вашингтон у переслідуванні її громадян і пообіцяла боротися за екстрадицію Нікуліна.