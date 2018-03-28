Порошенко висловив співчуття рідним загиблих у Кемерові

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним загиблих внаслідок пожежі в торговельно-розважальному центрі в російському Кемерові.

«Світ і Україна проходять непрості часи, і ми маємо тримати наше серце відкритим. Висловлюю найщиріші слова співчуття рідним та близьким дітей, які загинуло на Донбасі, у Сирії та у Кемерово. Це дуже несправедливо, коли діти йдуть із життя», – написав Порошенко у Twitter 28 березня.

Під час зустрічі з учасниками всеукраїнської акції «Діти єднають Україну» в Києві президент повідомив, що за час російської агресії на Донбасі загинули 242 дитини.

Внаслідок пожежі, що сталася 25 березня у торгово-розважальному центрі Кемерова, загинули, за офіційними даними, щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей були поранені. Повідомлялося, що через дії охорони і неспрацювання пожежної сигналізації люди опинилися заблокованими в кінозалах і інших приміщеннях. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Остаточно причину пожежі наразі не встановили.