МЗС: ще не сплив термін, протягом якого російські дипломати мають виїхати з України

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, ще не сплив термін, протягом якого тринадцять російських дипломатів мають покинути територію України. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Ще 48 годин не сплило, ми вручили ноту ввечері 26 березня. Я сподіваюся, що вони покидають, покинуть територію України. Нам має надійти нота від російського посольства зі здачею акредитаційний карток дипломатів, яких ми оголосили персонами нон ґрата», – заявила вона.

Президент України Петро Порошенко 26 березня оголосив про рішення видворити 13 російських дипломатів як частину спільної реакції країн світу на події з отруєнням на території Великої Британії родини Скрипалів та інших людей.

Служба безпеки України повідомляла про надання МЗС доказових матеріалів щодо цілеспрямованої діяльності на шкоду Україні 13 російських дипломатів.

Європейські країни та США оголосили 26 березня про рішення вислати десятки російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипалів у Великій Британії.

Як повідомили 28 березня у Держдепартаменті США, Сполучені Штати і союзники на сьогодні вислали 151 російського дипломата.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт, який, згідно з українським законодавством, є «заходами із забезпечення національної безпеки й оборони, стримування і відсічі російській збройній агресії». Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків, Москва ці звинувачення відкидає.