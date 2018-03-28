Польща уклала зі США угоду на купівлю систем ППО за майже 5 мільярдів доларів

Польща уклала зі США угоду на купівлю систем протиповітряної оборони «Патріот» за майже п’ять мільярдів доларів.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що угода про найсучасніші протиповітряні та протиракетні системи стала для Польщі та її збройних сил «історичним кроком».

«Це велика сума грошей, але ми також знаємо з нашого історичного досвіду, що безпека не має ціни», – сказав Дуда.

Система сумісна з технологією, що використовується військами НАТО та США, розташованими в Польщі, зазначив президент. Вона включає 16 пускових установок, чотири радари і новітню систему управління вогнем.

Деякі частини системи будуть створені в Польщі.

У 2017 року угоду про закупівлю системи «Патріот» на 3,9 мільярда доларів підписала Румунія. Перша з них має надійти до країни наступного року.

Польща та Румунія, які є членами НАТО, покращують системи оборони та модернізують війська після анексії Росією українського півострова Крим у 2014 році.