«Нормандська четвірка» вітає домовленість про «великоднє перемир’я» на Донбасі

Лідери країн «Нормандської четвірки» привітали домовленість про поновлення з 30 березня режиму припинення вогню з нагоди Великодніх свят, досягнуту Тристоронньою контактною групою 26 березня 2018 року.

Як йдеться в заяві, поширеній прес-службою президента України, лідери наголосили на важливості ретельного дотримання домовленості про режим тиші і забезпечення ефективного моніторингу і верифікації з боку СММ ОБСЄ.

«Лідери країн «Нормандської четвірки» підтверджують відданість імплементації Мінських домовленостей у всіх її вимірах (безпековому, політичному, гуманітарному та соціально-економічному). Вони розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації домовленостей у найближчі місяці», – також йдеться в заяві.

Крім того, лідери закликали докладати більше зусиль з метою звільнення полонених відповідно до формули «всіх на всіх» на тлі успішного звільнення близько 300 осіб 27 грудня 2017 року.

Заяву також поширила прес-служба канцлера Німеччини Анґели Меркель і прес-служба Кремля.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя спроба домовитися про перемир’я в 2018 році. Перед цим черговий «режим тиші» на Донбасі мав діяти від 23 грудня 2017 року, а також від 5 березня 2018 року.

Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. Минулого тижня кілька днів на Донбасі зберігався режим тиші.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.