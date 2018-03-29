Грузія висилає російського дипломата, який працює в посольстві Швейцарії

Грузія вирішила видворити російського дипломата і приєднатися до десятків країн, що вдалися до схожих заходів через отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, відповідальність за яке Захід покладає на Росію.

У своїй заяві Міністерство закордонних справ Грузії заявляє, що «засуджує використання хімічної зброї на території Об’єднаного Королівства, яке призвело до жахливих людських страждань… і становило серйозну загрозу для життя і здоров’я інших».

Міністерство повідомило, що співробітник секції інтересів Росії, яка діє при посольстві Швейцарії в Тбілісі, має залишити країну протягом семи днів.

Перед цим про видворення понад 150 російських дипломатів заявили понад 20 країн, зокрема Велика Британія, США, країни ЄС, деякі країни, які не є членами Євросоюзу, зокрема Україна, а також НАТО.

Дипломатичні відносини між Грузією і Росією були розірвані невдовзі після п’ятиденної війни у серпні 2008 року.

Швейцарія відкрила секцію інтересів Росії в 2009 році. Одночасно посольство Швейцарії в Москві відкрило секцію інтересів Грузії.