На Донбасі постраждали двоє українських військових, бойовики здійснили 32 обстріли – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 29 березня постраждали двоє українських військових. Як повідомляє штаб української воєнної операції, один військовий зазнав поранення, ще один – бойового травмування.

Як ідеться у вечірньому зведенні, бойовики здійснили 32 обстріли позицій Збройних сил України, усі з них зафіксовані в Донецькій області.

Удень 29 березня в угрупованні «ДНР» повідомили про поранення двох бойовиків упродовж минулої доби. Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 29 березня.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя спроба домовитися про перемир’я в 2018 році. Перед цим черговий «режим тиші» на Донбасі мав діяти від 23 грудня 2017 року, а також від 5 березня 2018 року.

Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. Минулого тижня кілька днів на Донбасі зберігався режим тиші.

Прес-центр штабу АТО заявив 29 березня, що Збройні сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню на період Великодніх свят, починаючи з 30 березня 2018 року о 00:01 (за київським часом) по всій лінії розмежування сторін.