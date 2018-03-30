Бойовики на Донбасі стріляли 57 разів, троє військових постраждали – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 29 березня 57 обстрілів позицій ЗСУ, троє українських військових постраждали, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

«Унаслідок ворожого вогню два українські захисники отримали поранення. Ще один наш воїн – отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

За даними українських військових, на донецькому напрямку бойовики напередодні стріляли з різних видів озброєння у Павлополі, Широкині, Авдіївці, Водяному, Гнутові, Пісках, Опитному, Новотроїцькому, Лебединському, Піщевику, Талаківці, Кам’янці, Мар’їнці, Верхньоторецькому, Шахті Бутівка.

Згідно з повідомленням штабу, обстріли також тривали на луганському напрямку – під вогонь бойовиків потрапили Артемове та Луганське.

На сайтах угруповань »ДНР» та «ЛНР» поки не повідомляли, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя спроба домовитися про перемир’я в 2018 році. Перед цим черговий «режим тиші» на Донбасі мав діяти від 23 грудня 2017 року, а також від 5 березня 2018 року.

Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. Минулого тижня кілька днів на Донбасі зберігався режим тиші.