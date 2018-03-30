Один український військовий загинув, ще троє поранені 30 березня, у перший день нового перемир’я на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції в регіоні.

Станом на 18:00 українська сторона зафіксувала 16 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, усі – на донецькому напрямку.​

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» також звинувачують українську армію в порушенні перемир’я.​

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя спроба домовитися про перемир’я за трохи більше ніж три місяці.