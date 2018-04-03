«Юридична сотня»: безкоштовна освіта та заснування бізнесу – у топі звернень від ветеранів

Ветеранів бойових дій на Донбасі, які повертаються додому, цікавлять можливості отримати освіту коштом держави та питання відкриття власної справи,повідомила на брифінгу у Києві голова організації «Юридична сотня» Леся Василенко.

Також, за її словами, серед найпоширеніших питань, з якими бійці звертаються до правників – це особливості служби за контрактом та його розірвання, невиплата грошового забезпечення, пільги для учасників бойових дій та ветеранів з інвалідністю.

Як повідомили в «Юридичній сотні», організація напрацювала проекти законів, спрямованих на захист учасників бойових дій, включно з добровольцями та іноземцями, які служать в Збройних силах України за контрактом. Зокрема, представники організації зазначили, що у першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроекти щодо забезпечення рівних можливостей для проходження служби жінок і чоловіків у структурах безпеки та оборони (законопроект 6109) та інші.

«За останній рік «Юридична сотня» посилила свою діяльність щодо розробки законопроектів, підтримки проектів законів, які розробляють відповідні органи центральних органів виконавчої влади. Зокрема, ми співпрацюємо з Міністерством оборони, допомагаємо просувати ті законопроекти, які потрібні для наших воїнів», – наголосила Василенко.

Правозахисна громадська організація «Юридична сотня» запрацювала під час подій Майдану, а з початку воєнних дій на Сході України її представники розгорнули волонтерську мережу задля захисту прав учасників бойових дій та їхніх родин.

Задля інформування учасників бойових дій про їхні права та підтримки їхніх родин, «Юридична сотня» започаткувала гарячу телефонну лінію (0-800-308100), якою упродовж 2017 року скористались близько 19 тисяч осіб, та підготувала рекомендації пам’ятки для військовослужбовців.