Слідство: російський радар міг не зафіксувати ракету з «Бука»

Міжнародна Спільна слідча група, яка розслідує обставини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній», збитого над Донбасом 17 липня 2014 року, стверджує, що ракета, якою був збитий «Боїнг», могла не бути зафіксована російським радаром, дані якого раніше передали слідчим.

Два експерти, залучені до роботи Спільної слідчої групи, підтвердили, що на знімках з російських радарів перед моментом катастрофи дійсно немає слідів ракети, випущеної, як вважають, з установки «Бук» з території Донецької області, яку контролювали підтримувані Росією бойовики. Однак, як стверджують експерти, це не обов’язково означає, що цього запуску не було чи що ракета була випущена з іншої точки.

Оскільки ракета летить зі значно більшою швидкістю, ніж пасажирський літак, налаштування радарів цивільної авіації зазвичай не дозволяють їм зафіксувати політ ракет. Інформація про висновки експертів опублікована 3 квітня на сайті Прокуратури Нідерландів, під егідою якої працює Спільна слідча група.

Російська компанія «Алмаз-Антей» – виробник зенітно-ракетних установок «Бук» – не погодилася з цими висновками. У заяві корпорації йдеться про те, що російський радар повинен був зафіксувати запуск і політ ракети, а те, що цього не сталося, нібито має свідчити, що ракета була випущена з іншого місця. Російська сторона наполягає, що по «Боїнгу» стріляли з території, яку контролювали українські військові.

Раніше міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із території на Донбасі, підконтрольної російським гібридним силам, ракетою з установки «Бук», привезеної з Росії в Україну, а потім вивезеної назад в Росію. У результаті катастрофи загинули 298 людей. Слідство триває.