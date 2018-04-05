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05 Квітень 2018, Київ 21:31
Новини | Політика

Україна в ПАРЄ готується порушити питання про російські вибори в Криму – Геращенко

Ірина Геращенко

Україна готується порушити питання російських виборів в анексованому Криму на черговій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка відбудеться в квітні, повідомила член постійної делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко.

«У квітні відбудеться чергова сесія ПАРЄ, українська делегація хоче, щоб там голосно звучала тема незаконних виборів у Криму. Готуємося до сесії і обговорюємо нашу тактику», – написала Геращенко у Facebook.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня, на яких був переобраний Володимир Путін. Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання «виборів» на півострові.

19 березня президент України Петро Порошенко назвав «нікчемними» і такими, що «не мають правових наслідків» результати голосування, яке Росія провела на анексованому нею півострові.

Верховна Рада України 22 березня проголосувала за постанову про невизнання виборів президента Росії на території Криму.

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