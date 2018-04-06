Суд в анексованому Криму повернув прокурору «справу українських диверсантів»

Суд в анексованому Росією Криму повернув прокуророві кримінальну справу проти фігурантів так званої «справи українських диверсантів» Володимира Дудки і Олексія Бессарабова, повідомляє Кримська правозахисна група.

За інформацією родичів затриманих, суд повернув прокурору справу «для усунення недоліків», відповідне рішення ухвалив суддя підконтрольного Росії Севастопольського міського суду Ігор Кожевников.

4 квітня суд продовжив Дудці і Бессарабову на три місяці термін утримання під вартою. Їх залишили в СІЗО до 8 липня.

9 листопада 2016 року в анексованому Криму затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України».

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя пізніше заарештував затриманих. Після цього термін утримання під вартою щодо Штиблікова, Бессарабова і Дудки продовжували кілька разів.

Севастопольський міський суд 16 листопада 2017 року засудив Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень).

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявляли, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку СБУ.